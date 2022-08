Tailândia: Policiais são acionados após “corpo” ser encontrado em praia e ficam surpresos com o que veem

Da Redação 22/08/2022 - 18:51 Compartilhe

Na última quinta-feira (18), banhistas acionaram a polícia de Bang Saen, em Chonburi, no leste da Tailândia, após encontrarem um “corpo” de uma mulher nas margens de uma praia. Os moradores locais entraram em pânico por acreditarem que se tratava da cena de um crime. As informações são do UOL.

Contudo, quando os agentes chegaram ao local, ficaram surpresos ao perceberem que se tratava de uma boneca sexual hiper-realista da marca “Av idol”, fabricada no Japão.

Um porta-voz da polícia local explicou que algumas pessoas ficaram chocadas com a “cena do crime” e acionaram os agentes. Mas, assim que se aproximaram, os policiais notaram que se tratava de uma boneca. “Acreditamos que a boneca foi jogada em um rio ou canal antes de entrar no mar e parar na areia. Ela foi removida para evitar que assustasse os turistas”, informou ao Daily Star.

O porta-voz aproveitou a oportunidade para mandar um recado ao dono da boneca: “Se o dono quiser recuperar sua boneca, ele pode buscá-la na estação da equipe de resgate”.