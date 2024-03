Tailândia: As paisagens paradisíacas da nova temporada de ‘White Lotus’

Flavia Vitorino 18/03/2024 - 21:20 Para compartilhar:

Já que não teremos a personagem mais legal da série – Tanya McQuoid, interpretada por Jennifer Coolidge – na terceira temporada de “White Lotus“, essa terá que ser muito, mas muito mais requintada. Mesmo porque, além da icônica personagem, a segunda temporada conseguiu nota máxima no roteiro e nos cenários de Sicília e arredores da Itália.

A primeira temporada da série vencedora do Emmy examinou a riqueza e o colonialismo no Havaí, enquanto a segunda temporada na Sicília posicionou o dinheiro e o sexo como seus temas principais. Há rumores de que “White Lotus 3”, que será filmado na Ásia, se concentre na morte, religião e espiritualidade oriental. (Será que vão ressuscitar Tanya?).

Enfim, a Tailândia. A decisão foi recentemente confirmada pela Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT), que revelou que os novos episódios começam a ser filmados em Bangkok, Phuket e Ko Samui a partir deste mês.

A Tailândia é terra de contrastes e cores e uma aura de espiritualidade e exotismo. Desde as ruas caóticas de Bangkok, onde templos se erguem entre o frenesi urbano, até as praias intocadas onde as águas azul-turquesa e a areia branca formam um cenário bem paradisíaco.

Ali é uma experiência bem diversificada e cativante que com certeza dá conteúdo para muitas cenas e uma longa temporada de acontecimentos. É uma cultura rica na culinária picante e aromática, nas danças tradicionais ou nas cerimônias religiosas.

A série será parcialmente filmada no Four Seasons Resort Koh Samui e no Anantara Mai Khao Phuket Villas, bem como em um hotel ainda sem nome em Bangkok. Esta é a primeira vez que a série usa múltiplas propriedades.

O queridinho do show por duas temporadas (Four Seasons) tem uma praia particular, uma grande piscina infinita e uma variedade de vilas com piscina privativa situadas na paisagem tropical que certamente agradarão aos turistas abastados que desfrutam do luxo. E o pôr do sol deslumbrante e as belas praias de Ko Samui serão o cenário perfeito para qualquer drama que se desenrola.

Já as vilas Anantara Mai Khao Phuket é um luxuoso resort à beira-mar que oferece piscina infinita à beira-mar, centro de spa de bem-estar e diversas opções gastronômicas, incluindo culinária japonesa omakase no Tree House, construído em torno de uma antiga figueira-da-índia.

O impacto do show em cada destino foi fenomenal. A primeira temporada, que foi filmada no Four Seasons Resort Maui em Waimea, no Havaí, causou um aumento de 425% ano após ano no tráfego da web para a propriedade. A segunda temporada aumentou o interesse na Sicília, com a ilha italiana e sua antiga cidade turística de Taormina vendo um aumento nas consultas e reservas. O Palácio San Domenico do Four Seasons, à beira do penhasco – onde grande parte da história complicada da temporada se desenrolou – está lotado há meses.

A série recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias e teve dez vitórias, o maior número de qualquer programa naquele ano, incluindo Melhor Minissérie. Já a segunda temporada, que estreou em dezembro de 2022, foi ambientada na Sicília e recebeu 23 indicações ao Emmy, incluindo a de Melhor Série Dramática. Se não assistiu, corre que a terceira temporada parece que não nos decepcionará.

