Tailândia: adolescente de 14 anos mata três pessoas durante ataque em shopping

03/10/2023 - 8:45

Um adolescente, de 14 anos, é suspeito de ter matado três pessoas durante ataque dentro do shopping Siam Paragon, em Bangkok, na Tailândia, nesta terça-feira, 3. Segundo as autoridades locais, outras quatro pessoas ficaram feridas pelos disparos.

De acordo com a polícia local, o adolescente foi preso quando estava dentro do estabelecimento. As vítimas fatais do ataque não foram identificadas até o momento.

Assim que ocorreram os primeiros disparos, o alarme do shopping foi ativado e todas as luzes acabaram sendo apagadas. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra algumas pessoas escondidas em uma sala escura dentro de um restaurante, enquanto a televisão transmitia ao vivo os frequentadores fugiam do local.

O primeiro ministro da Tailândia, Srettha Thavisin, expressou preocupação com a segurança pública do país.

Siam Paragon é um dos principais centros de compras da capital tailandesa, por isso é muito procurado por turistas e pela população local.

