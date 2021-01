Tailandês encontra vômito de baleia avaliado em R$ 1,2 milhão

Chalermchai Mahapan, de 20 anos, encontrou algo enquanto pescava que mudará a sua vida. Ele achou um pedaço de vômito de baleia avaliado em até R$ 1,2 milhão.

Mahapan estava pescando, quando o tempo mudou bruscamente, e um princípio de tempestade fez ele voltar mais cedo para a areia. Enquanto empurrava o barco para a doca, o jovem notou um caroço branco sendo empurrado pelas correntes em direção à praia.

De início, o tailandês acreditou que fosse uma pedra comum. Porém, após olhar mais de perto, ele concluiu que podia ser algo de valor. Mahapan levou o objeto para casa, onde tentou descobrir sua origem.

“Eu não tinha ideia do que era essa coisa até que perguntei aos aldeões idosos aqui que me informaram sobre o âmbar gris”, falou o pescador ao jornal Daily Mail, referindo-se à substância que se forma a partir de uma secreção do ducto biliar nos intestinos de uma baleia.

Para comprovar que o objeto se tratava de âmbar gris, Mahapan fez um teste. Ele queimou pedaços do caroço e, ao ver a substância se derreter rapidamente, teve o resultado esperado. Posteriormente, uma amostra da pedra foi enviada a um laboratório que também confirmou a composição da matéria.

“Sinto-me muito sortudo por tê-lo encontrado”, afirmou o jovem.

O pescador estabeleceu um preço de 1 milhão de bahts tailandeses, cerca de R$ 175 mil, por cada um dos sete quilos do objeto encontrado. Caso a demanda dele seja atendida, o valor total do achado pode beirar a casa de R$ 1,2 milhão.

