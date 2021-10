Tai diz que governo dos EUA apoia OMC e que órgão tem papel importante no contexto da China

WASHINGTON (Reuters) – O governo dos Estados Unidos acredita que a Organização Mundial do Comércio (OMC) tem um “papel muito importante” a desempenhar no contexto das preocupações norte-americanas sobre o fato de a China não ter aderido às normas globais de comércio, disse nesta segunda-feira a representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai.

Em evento sediado pelo Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais, Tai afirmou que os EUA continuarão a trabalhar na reforma do órgão de comércio global.

“Também precisamos ser ágeis e… pensar fora da caixa em relação a como podemos ser eficazes em lidar com as preocupações sobre comércio as quais temos tido dificuldades para tratar com a China”, disse ela.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)

Veja também