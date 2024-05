Taesa: Lucro líquido regulatório soma R$ 193,2 mi no 1º trimestre, queda de 10,3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 22:24 Para compartilhar:

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) encerrou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido IFRS de R$ 374,0 milhões, o que representa uma queda de 3,3% ante o apurado no mesmo intervalo do ano passado. Já o lucro líquido regulatório foi de R$ 193,2 milhões, redução de 10,3% na mesma base de comparação.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) pela norma IFRS alcançou R$ 558,2 milhões, redução de 2,0% em base anual de comparação. Por sua vez, o Ebitda regulatório totalizou R$ 485,0 milhões, apresentando queda anual de 7,1%. A margem Ebitda ficou em 83,0% no trimestre, diminuição de 4,2 pontos porcentuais ante o primeiro trimestre de 2023.

A receita líquida IFRS totalizou R$ 731,3 milhões de janeiro a março deste ano, crescimento de 5,5%. No mesmo período, a receita regulatória totalizou R$ 584,0 milhões nos primeiros três meses do ano, registrando uma baixa de 2,4% em relação ao mesmo período de 2023.

A empresa registrou despesa financeira líquida (IFRS) de R$ 328,9 milhões no trimestre, 4,3% maior que o registrado no mesmo intervalo do ano passado.

Já a dívida líquida consolidada da companhia, considerando participações minoritárias, somou R$ 10,782 bilhões ao final de março, alta de 4,4% em base anual de comparação. Sem as participações, a dívida ficou em R$ 8,804 bilhões, alta de 5,4%.