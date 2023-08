Taesa: lucro líquido regulatório aumenta 73,9% no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 21:55 Compartilhe

A transmissora de energia Taesa reportou lucro líquido regulatório de R$ 246,4 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 73,9% em relação ao mesmo período de 2022. Já no acumulado até junho, o lucro regulatório da empresa foi de R$ 461,8 milhões, elevação de 60,4%.

Pela norma IFRS, contudo, o lucro líquido foi de R$ 220,4 milhões no trimestre, redução de 60,9%. Considerado os seis primeiros meses de 2023, o lucro da empresa atingiu R$ 1,371 bilhão, redução de 16,5% em base anual de comparação.

O resultado regulatório é explicado principalmente pelo início da operação do projeto Saíra 1ª fase, e dos empreendimentos Sant’Ana, Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, entre 2022 e 2023. Já na base IFRS, houve a influência de menores índices macroeconômicos, principalmente do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com reflexo direto na receita de correção monetária do ativo contratual de todas as concessões da companhia.

De abril a junho, a receita líquida IFRS, considerando participações minoritárias da Taesa, totalizou R$ 839,2 milhões, baixa de 42,7%, enquanto no acumulado do ano ela alcançou R$ 1,981 bilhão, queda de 27,3%. Desconsiderando as participações, a receita da empresa somou R$ 678,6 milhões no trimestre, redução de 19,9%, enquanto no semestre ela foi de R$ 1,643 bilhão, diminuição de 16,5%.

Já o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, na sigla em inglês) regulatório e desconsiderando participações aumentou 15,1%, no segundo trimestre, em base anual de comparação, para R$ 534,9 milhões. No acumulado do ano até junho, o Ebitda alcançou R$ 1,056 bilhão, crescimento de 15%.

A margem Ebitda foi de 84,5% no segundo trimestre, aumento de 1,5 ponto porcentual (p.p.). Nos seis meses do ano, foi de 85,8%, crescimento de 1,2 p.p. em relação ao mesmo intervalo de 2022.

Considerando participações minoritárias, o Ebitda regulatório da Taesa foi de R$ 741,3 milhões no trimestre, alta de 22,4%, e de R$ 1,475 bilhão no acumulado do ano, alta de 24,1%.

A dívida líquida da companhia encerrou o ano passado em R$ 8,207 bilhões, crescimento de 23,2% em comparação com o mesmo intervalo de 2022. Já a dívida líquida, considerando o consolidado e participações minoritárias do grupo, totalizou R$ 10,236 bilhões, alta de 17,7% em base anual de comparação. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 3,7 vezes.

Operacional

Do ponto de vista operacional, as linhas de transmissão da Taesa atingiram 99,77% de disponibilidade no primeiro semestre de 2023. A parcela variável contábil ficou negativa em R$ 17,5 milhões no período.

