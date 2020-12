Taesa: Cemig e ISA assinam 4º Aditamento ao Acordo de Acionistas

A Taesa comunicou em fato relevante, na noite de ontem, que os seus acionistas controladores, Cemig e ISA Investimentos e Participações do Brasil, assinaram o 4º Aditamento ao Acordo de Acionistas da Taesa.

Segundo o texto, o aditamento trata das alterações no Estatuto Social relativas à composição do Conselho de Administração da companhia e à mudança da alçada na aprovação de associação da

empresa e/ou suas controladas com outras sociedades. Além disso, também trata da adequação do texto sobre aprovação de matérias com quórum qualificado, esclarecimentos a respeito do processo de headhunting para reeleição e criação de Diretoria, e exclusão de cláusula alusiva a destituição de membro da Diretoria da Companhia.

“O 4º Aditamento ao Acordo de Acionistas da Taesa está arquivado na sede social da Companhia e disponível para consulta no website da Companhia (www.taesa.com.br/ri), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br)”, informou.

