Taesa altera cronograma da emissão de R$ 450 milhões em debêntures para 15/10

A Taesa publicou nesta quinta-feira, 29, um novo cronograma para a sétima emissão de debêntures no valor de R$ 450 milhões, sem considerar emissões adicionais. A data da emissão foi adiada de 15 de setembro para 15 de outubro. Com isso, o período de reserva foi estendido de 6 de setembro a 14 de outubro. O registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) será em 24 de outubro, com a divulgação do resultado do procedimento de bookbuilding na manhã seguinte, dia 25. As debêntures passam a ser negociadas na B3 em 29 de outubro.

Ao anunciar a emissão, no início de agosto, a empresa revelou que a remuneração desta série será de 0,60% mais Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2045 ou 4,50% ao ano, o que for maior ao final do procedimento de bookbuilding.

Conforme fato relevante divulgado pela empresa na quarta-feira, 28, inicialmente serão emitidas 450 mil debêntures, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. As debêntures serão caracterizadas como ‘Verdes’ com base em parecer emitido pela consultoria especializada SITAWI Finanças do Bem e nas diretrizes do Green Bond Principles.

Os recursos captados pela oferta, segundo a Taesa, serão utilizados para o financiamento dos projetos Aimorés (26,67%), Paraguaçu (40,00%) e Santana (33,33%).