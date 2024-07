Tadeu Schmidt muda o visual e esposa reprova: ‘Horroroso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2024 - 19:20 Para compartilhar:

O apresentador Tadeu Schmidt tomou uma bronca da esposa ao apresentar o resultado da transformação que resolveu promover no visual. No último domingo, ele surgiu nas redes sociais com estilos diferentes do de costume, chamando a atenção dos seguidores.

Antes de decidir qual nova aparência adotar, o comandante do “BBB” (TV Globo) experimentou vários looks.

Agora, Schmidt está de “cara lisa”, já que escolheu ficar completamente sem barba. Em um vídeo, publicado no Feed do Instagram, o jornalista mostrou suas várias versões.

Primeiro, ele registra sua barba grande: “Adorei, achei que ficou muito bonita, mas chegou a hora…”. Em seguida, aparece de cavanhaque. “Cavanhaque? cavanhazinho, que tal?”, questionou ele.

Depois, foi a vez do bigode. Mas, nessa hora, ele registrou também a reação da família.

“Então, sério que vocês acham feio?”, quis saber ele. “Está horroroso, péssimo, está horrível”, disparou a esposa, Ana Cristina Schmidt, que fez coro com a filha.

Por fim, o apresentador surge de cara limpa. “O dia do bigode não demorou nem 12 horas. Pronto, tô de volta”, brincou ele.

Nos comentários, os fãs deixaram suas impressões e aproveitaram para elogiar o apresentador do BBB.

“Com a barba cheia tava a cara do Ben Affleck”, comparou um seguidor. “Barba estava lindo, cavanha está bem bom, bigodela tava bom, não. Sem nada você fica ótimo”, elogiou uma usuária da plataforma. “Tadeu está virando vinho”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)