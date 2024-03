Tadeu Schmidt fala com participantes do BBB após eliminação de Wanessa Camargo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/03/2024 - 16:52 Para compartilhar:

O apresentador do Big Brother Brasil 24 Tadeu Schmidt falou ao vivo com a casa sobre a expulsão de Wanessa Camargo do programa.

A fala de Tadeu foi feita antes da prova do Anjo, na tarde deste sábado, 2.

+‘O que ele quer é ser a vítima’, diz Yasmin sobre Davi após expulsão de Wanessa no BBB 24

“A Wanessa já está a caminho de casa, eu mesmo já falei com ela, está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui, bola para frente”, declarou.

Pitel vence a prova do Anjo

Giovanna Pitel venceu a prova do Anjo e conseguiu a imunização nesse paredão. Ela também vai poder imunizar um participante. Fernanda, sua amiga dentro da casa, é favorita para ser salva.

