Tadeu Schmidt e família entram no clima de ‘Barbie’ e vão ao cinema vestidos de rosa

O clima barbiecore atingiu os famosos e nem mesmo o apresentador Tadeu Schmidt ficou de fora. Nesta quinta-feira (20), ele mostrou aos seguidores no Instagram que estava vestido todo trabalhado no estilo para assistir à estreia do longa sobre a boneca mais famosa do mudo.

Ao lado da família, o comandante do Big Brother Brasil (TV Globo) registrou cliques dentro da sala de cinema. Nas imagens, Tadeu, a esposa, Ana Cristina, e as filhas, Laura e Valentina, vestiram rosa para a ocasião.

“Depois de muuuuuuito tempo, viemos ao cinema. Que delícia! Só não quero revelar o filme que vimos. Acho que isso já é muita exposição da nossa intimidade”, brincou Tadeu na legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

