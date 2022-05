Tadeu Schmidt comemora aniversário de casamento: ‘Vivi mais com você do que sem você’

O amor está no ar entre Tadeu Schmidt e a esposa, Ana Cristina Schmidt. Isso porque o casal está completando 24 anos de casados nesta segunda-feira (30). O apresentador aproveitou a data para homenagear a amada.

“Agora, posso dizer: eu já vivi mais COM você do que SEM você! O 30 de maio é sempre um dia especial demais! E hoje é mais ainda! Porque hoje completamos 24 anos de união! Como eu estou com 47 de idade… foram 23 anos sem você e 24 com você. Preciso dizer qual das partes é a melhor da minha vida? Não dá nem pra começar a comparar.





Você me transformou! Não consigo nem imaginar a vida sem você! Eu fico é com raiva de não ter vivido os outros anos com você! Parabéns, meu amor!”, escreveu.

É claro que os seguidores se derreteram com a declaração. “Felicidades pra vcs”, escreveu Dani Calabresa. “Que lindeza esse casal!!!!”, disse Rita Lobo. “Parabéns casalzão mais lindo desse mundo!”, comentou uma seguidora.