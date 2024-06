Tadeu Schmidt comemora aniversário de casamento e surpreende esposa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/06/2024 - 22:23 Para compartilhar:

O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu a esposa, Ana Cristina Schmidt, nas comemorações de 26 anos de casamento. De presente, Schmidt recuperou a gravação da festa de casamento perdida pelo casal.

O jornalista recuperou a fita original que estava perdida desde 2018. Aos internautas, o comandante do Big Brother Brasil contou que encontrou a gravação durante uma mudança de imóvel.

Ao receber o presente, Ana Cristina se emocionou e Tadeu brincou: “Para, garota! Para de chorar, olha aqui”.

Tadeu ainda revelou que a esposa usa a mesma calça jeans todos os anos no aniversário de casamento. A peça foi usada no dia do primeiro beijo do casal.

“Depois do uso, a calça volta para um saco plástico para permanecer preservada e ser usada uma vez por ano”, disse Ana Cristina.