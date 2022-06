Tadeu brilha, Goiás reverte placar contra Red Bull Bragantino e avança às oitavas da Copa do Brasil Após derrota em Goiânia, Esmeraldino dá a volta por cima em Bragança Paulista e se classifica após 'batalha' nas penalidades

A Copa do Brasil conheceu o seu último classificado para as oitavas de final da competição. Nesta terça-feira, o Goiás confirmou sua vaga na próxima fase ao reverter a derrota da ida e vencer o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 1 a 0 no tempo normal e 9 a 8 nos pênaltis. Matheus Salles fez o gol do Esmeraldino, que contou com o brilho do goleiro Tadeu, que defendeu cinco cobranças, para avançar no mata-mata.





VEJA: Saiba os times classificados e quando será o sorteio das oitavas da Copa do Brasil

O JOGO

O Bragantino começou melhor na partida e teve uma boa oportunidade com Luan Cândido, que chutou para fora. Aos 14 minutos, Artur cobrou falta com perfeição, mas Tadeu foi buscar no ângulo.

Os mandantes continuaram com mais presença ofensiva, com troca de passes rápidos. O Goiás, por sua vez, não conseguia sair da marcação. Mas aos 42’, Nicolas recebeu a bola na entrada da área, girou e deu assistência para Matheus Sales, que tocou no canto direito e abriu o placar para o Goiás.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Bragantino foi com tudo para o ataque. Helinho cobrou falta lançando a bola na área e Ytalo cabeceou com perigo. O Massa Bruta tinha mais posse de bola, mas não conseguia concretizar em nos chances de gol. Aos 33’, Helinho arriscou de fora da área e Tadeu fez grande defesa. Em seguida, Artur lançou Bruno Tubarão, que recebeu na área e bateu para nova grande defesa doarqueiro. Jan Hurtado chegou a empatar, mas o árbitro marcou falta antes.

PENALIDADES

Nas cobranças, os goleiros brilharam. Cleiton defendeu quatro cobranças, mas Tadeu pegou cinco, sendo a última nas alternadas e o Goiás se classificou.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Bragantino 0x1 Goiás

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista-SP

Data/horário: 31/05/2022 – 21h30 (de Brasília)

Público: 1.668

Renda: R$ 22.005,00

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Assistente 2: Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Jan Hurtado, Barbieri – técnico (Bragantino), Reynaldo, Dadá Belmonte, Matheusinho (Goiás)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Matheus Sales (42’/1T) (0-1)

Bragantino – Técnico: Maurício Barbieri

Cleiton; Andrés Hurtado (Aderlan 30’/2T), Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires (Lucas Evangelista 13’/2T) e Praxedes (Bruno Tubarão 13’/2T); Artur, Helinho (Alerrandro 41’/2T) e Ytalo (Jan Hurtado 30’/2T).

Goiás – Técnico: Jair Ventura

Tadeu; Caetano, Sidimar e Reynaldo; Apodi (Matheusinho 11’/2T), Diego (Maguinho 7’/2T) Matheus Sales, Elvis (Fellipe Bastos 32’/2T) e Dadá Belmonte (Danilo Barcelos 32’/2T); Auremir e Nicolas.

E MAIS: