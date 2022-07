Taça das Favelas celebra volta ao Rio com Viaduto de Madureira lotado Cerimônia de lançamento do torneio aconteceu nesta sexta, dia 15, com a presença de autoridades, artistas e lideranças, técnicos, jogadores e jogadoras

A Taça das Favelas Rio 2022 foi lançada oficialmente no início da tarde desta sexta-feira, 15 de julho, em cerimônia na sede da Central Única das Favelas (CUFA), no Viaduto de Madureira. O dia que marcou a volta torneio organizado pela CUFA e produzido pela InFavela, depois das atividades presenciais interrompidas pela pandemia, contou com grande público.

A Cerimônia de Lançamento, que foi conduzida pelos rappers e fundadores da CUFA Nega Gizza e MV Bill, apresentou duas grandes novidades. A primeira foi a apresentação do hino oficial da Taça das Favelas, interpretado por Raí BG e Mc Menor MR, que foi lançado oficialmente, no dia anterior, no lançamento da Taça de São Paulo.

A segunda foi a confirmação do Favelão 2022, a Taça das Favelas Brasil, um grande torneio nacional, masculino e feminino, que está previsto para acontecer nos meses de outubro e novembro.

O evento contou com a presença do ator Babu Santana, o influencer Negrete, o senador Romário e o presidente nacional da CUFA, Preto Zezé. Além de uma grande apresentação de dança charme do grupo os Crespinhos.

– É muito importante estar aqui celebrando a nossa volta com alegria. Vivemos um período complicado, e voltamos com tudo para, mais do que organizar o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, levar esperança e alegria para milhares de jovens moradores destes territórios, no Rio de Janeiro – explicou Elaine Caccavo, diretora de produção da CUFA.

A Taça das Favelas Rio 2022 será disputada entre 107 seleções de favelas, 28 femininas e 79 masculinas. Os jogos começam dia 30 de julho, no Centro Esportivo Taça das Favelas Realengo, e as grandes finais serão no dia 8 de outubro, com transmissão ao vivo da TV Globo.

