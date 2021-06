Tabu em campo: Botafogo busca primeira vitória como visitante contra o Londrina em jogos oficiais A única vitória da equipe de General Severiano contra o Londrina no Paraná aconteceu em um amistoso, no ano de 1961

O Botafogo terá mais um desafio para consolidar o bom início de Série B. Na noite desta quinta-feira, o Alvinegro Carioca visita o Londrina, no Estádio do Café, às 19h, em partida válida pela quarta rodada da competição. Em caso de vitória, o Glorioso garante não só mais três pontos na tabela de classificação, como também a primeira vitória fora de casa contra o time paranaense em jogos oficiais. O confronto terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Na história, Londrina e Botafogo se enfrentaram em jogos oficiais em apenas quatro oportunidades, segundo dados do site “ogol”. Os resultados, inclusive, mostram equilíbrio entre as equipes: até aqui são dois empates e uma vitória para cada. A única vitória da equipe carioca contra o Londrina no Paraná aconteceu em 1961, em um amistoso, segundo dados do site “ge”. No estádio Vitorino Gonçalves Dias, o Glorioso goleou o adversário por 8 a 1.

Como mandante, o Botafogo venceu uma partida, no Brasileirão de 1977, e perdeu outra, já no Brasileirão de 82. Por outro lado, com o Londrina como o time mandante, as partidas terminaram empatadas: 1 a 1 no Brasileirão de 82, novamente, e 2 a 2, pela Série B de 2003.

Invicto na Série B, o triunfo diante do Londrina também daria ao Botafogo a primeira vitória como visitante nesta edição da competição. Na estreia, o Alvinegro empatou com o Vila Nova por 1 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e sofreu seu primeiro e único gol em todo o campeonato.

O bom início da equipe, inclusive, rendeu elogios do técnico Marcelo Chamusca. Em entrevista coletiva, ele destacou que o trabalho da equipe vem sendo direcionado para melhorar a construção de jogadas criadas. Não à toa, os dois primeiros gols do Botafogo na vitória contra o Remo, no último domingo, surgiram a partir de jogadas de bolas trabalhadas.

– Na verdade a gente vem fazendo um trabalho direcionado para que a gente possa melhorar nosso trabalho de construção. Nos últimos jogos a maioria dos gols tem sido construído em transições, ou construção a partir dos homens de trás. É um trabalho que a gente vem fazendo há um tempo, a medida que temos mais tempo para treinar, vamos desenvolvendo e as coisas vão acontecendo – disse.

