Tabloide pede desculpas ao príncipe Harry no início de julgamento por invasão telefônica

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) – Um tabloide britânico se desculpou com o príncipe Harry por buscar ilegalmente informações sobre ele no início do processo contra sua editora por suposta invasão telefônica, no qual ele próprio deve prestar depoimento.

Harry, de 38 anos, e cerca de 100 celebridades, incluindo atores, astros do esporte, cantores e personalidades da TV, estão processando a editora Mirror Group Newspapers, acusando seus títulos de acesso habitual a informações privadas por meio de invasão telefônica generalizada, fraudes e outros meios ilícitos entre 1991 e 2011.

Os reclamantes dizem que o comportamento ilegal de Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People ocorreu com pleno conhecimento dos executivos seniores que, segundo eles, não fizeram nada para impedir e o encobriram ativamente.

Os títulos são de propriedade da Reach.

A MGN está contestando as acusações, dizendo que algumas foram feitas tarde demais e que não há evidências de que Harry foi vítima de hacking. Nega que qualquer figura do alto escalão tinha conhecimento de atos ilegais.

No entanto, em documentos para a Alta Corte de Londres, a MGN admitiu em uma ocasião que um investigador particular havia sido contratado para reunir evidências sobre ele ilegalmente em uma boate em 2004, dizendo que “pede desculpas incondicionalmente e aceita que (Harry) tem direito a uma compensação apropriada”.

Harry, que não estava presente no início da audiência, foi selecionado como um dos quatro casos de teste para o julgamento de sete semanas e deve prestar depoimento pessoalmente no começo de junho, o primeiro membro da realeza britânica a fazê-lo desde o século 19 de acordo com a mídia local.

