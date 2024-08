Tabata Amaral diz que São Paulo não tem dinheiro para tarifa zero em ônibus: ‘Proposta mentirosa’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 7:34 Para compartilhar:

A deputada federal e candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) descartou a implementação da tarifa zero nos ônibus da capital paulista caso seja eleita. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 19, ela afirmou que a cidade não tem verba para viabilizar a proposta.

+ Eleições 2024: ouça os jingles que vão embalar a corrida pela Prefeitura de São Paulo

“Pretendo manter a tarifa zero aos domingos e manter a tarifa do jeito que está, mas vamos precisar de coragem para fazer outras coisas. Precisamos enfrentar essa proposta mentirosa de tarifa zero, fiz as contas e não dá, não temos R$10 bilhões para colocar no transporte público”.

A deputada federal também afirmou que pretende combater esquemas de lavagem de dinheiro relacionados ao crime organizado em empresas de transporte de São Paulo e prometeu melhorar as linhas de ônibus na cidade.

“Vamos pensar em medidas para ter mais eficiência e financiamento no setor. Uma delas é um redesenho das linhas, para que sejam mais eficientes, mais diretas e com mais velocidade no transporte público”, afirmou.

Aceno a Lula e Tarcísio

A postulante, que não tem o apoio nem do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou durante a entrevista ser a única candidata capaz de dialogar tanto com o Planalto quanto com o Palácio dos Bandeirantes, caso seja eleita.

Com o respaldo do PSB do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, a parlamentar ressaltou sua intenção de administrar a cidade com o apoio da centro-esquerda e da centro-direita.