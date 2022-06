Tabata Amaral diz que cometeu erro em votação de projeto de lei: ‘Peço desculpas’

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) foi questionada no Twitter depois de votar a favor do projeto de lei que permite aos bancos tomar a única casa de famílias endividadas e inadimplentes. Logo depois, a parlamentar usou as redes sociais para dizer que cometeu um erro técnico.

Em seu perfil, Tabata disse que foi contra a proposta e chegou a votar pela obstrução da votação. Na hora de votar três destaques, ela disse que cometeu o erro que gerou as críticas.





“Em dois deles, eu votei corretamente. Mas, no outro, não. Peço desculpas. Eu já enviei um ofício à Câmara retificando meu voto, mas é importante dizer: eu sou humana e, assim como vocês, vou infelizmente cometer erros técnicos. O que nunca exigiu é um erro contra os meus valores”, disse a deputada.

Também nas redes sociais, o professor Daniel Cara, da Universidade de São Paulo (USP), apontou o posicionamento de Tabata, que prontamente se defendeu.

“Daniel, eu votei contra o mérito do projeto, justamente por entender ser absurda a possibilidade de penhora de um bem que é também a única residência de uma família. Houve um erro de orientação na minha votação do destaque do PSOL”, escreveu.