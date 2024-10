Tabata Amaral critica movimento por voto útil e vê ação como ‘inútil’

Giorgia Cavicchioli, João Vitor Revedilhoi Giorgia Cavicchioli, João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 04/10/2024 - 3:25 Para compartilhar:

A candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) classificou como ‘inútil’ a estratégia de alçar votos úteis na disputa municipal. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 3, após o debate da TV Globo.

Na sua visão, o voto útil é o voto estratégico no candidato que tem melhor posicionamento nas pesquisas no segundo turno. Ela ressaltou que consegue vencer os principais adversários, caso avance na disputa.

“Para mim, o voto útil é o voto estratégico. De que adianta colocar no segundo turno um candidato que perde? Perde por 25 pontos do Nunes e corre risco de perder do Marçal”, afirmou.

Ela ainda rebateu a estratégia de Guilherme Boulos (PSOL) que, mesmo indiretamente, tem investido em buscar o voto útil. A campanha do psolista organizou um movimento com artistas para conseguir conquistar os apoiadores da deputada.

“O que existe de prático é aquele manifesto que fizeram. É um desrespeito para com os meus eleitores. É você virar e dizer ‘a campanha do Boulos está fraca, está desanimada, um dinheirão danado e não saiu do lugar. Então, vocês, eleitores da Tabata, são obrigados abrir mão das convicções de vocês”, disse.

“ E tem o Boulos. É o risco de colocar alguém no segundo turno para perder. Nossa resposta imediata é que é um voto inútil. O que a campanha dele quer? Perder com mais honra no segundo turno?”, concluiu.

No debate da Globo, Tabata Amaral fez ataques velados para todos os lados, mas manteve a estratégia de apresentar propostas quando confrontada. Ela mirou tanto Boulos quanto Ricardo Nunes (MDB), ao atacar a gestão do atual prefeito.

Ao deputado, a candidata do PSB criticou as mudanças de posturas do psolista sobre temas importantes, como segurança pública e apoio às redes conveniadas de creches.