Tabata Amaral anuncia apoio a Boulos no segundo turno em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 21:06 Para compartilhar:

A candidata Tabata Amaral (PSB) declarou apoio a Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno para a Prefeitura de São Paulo, neste domingo, 06, após 99% das urnas apuradas.

Tabata ficou em quarto lugar na disputa, com 9,92% dos votos. Porém, na disputa entre Boulos, que teve 29,06% dos votos e Ricardo Nunes (MDB), que recebeu 29,49% dos votos, a candidata afirmou que estará ao lado do candidato do PSOL para a gestão do município.

“Eu sou muito conhecida por ter posicionamentos firmes. Eu nunca me omiti, vocês nunca vão encontrar um voto nulo, um voto de abstenção meu. Inclusive, sou muito criticada por isso. E eu arco com as consequências de cada decisão que eu tomo. Eu vim aqui dar essa declaração sem falar com nenhum dos outros candidatos. Eu queria dizer a vocês que, no segundo turno, eu votarei em Guilherme Boulos”, disse.

Em seguida, ela afirmou que esse era um voto por convicção e que ele não tinha sido negociado. “Eu não vou subir em nenhum palanque. Eu não vou desfazer o que eu sou. Eu não vou negociar nenhum cargo. Vocês não vão me ver integrando nenhum governo”, explicou.

“A gente não vai ser refém dessa polarização, dessa política suja e mentirosa. A gente vai estar aqui com essas pessoas, abrindo espaço, para dizer que a gente pode sonhar”, afirmou.

Ela também criticou o atual prefeito. “A gente tem uma gestão absolutamente medíocre. Ricardo Nunes é o pior prefeito que São Paulo já teve. E é medíocre pela sua desumanidade, pelo aumento da desigualdade. Eu não consigo achar normal que a minha cidade tem 80 mil pessoas da rua”, disse.