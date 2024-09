Tabata acusa Marçal de caixa 2 e entra com novo processo na Justiça Eleitoral

Carlos Vasconcellosi Carlos Vasconcellos - https://istoe.com.br/author/carlosvas/ 01/09/2024 - 19:23 Para compartilhar:

A candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) acusou, durante o debate promovido pela TV Gazeta/My News neste domingo, 1º, Pablo Marçal (PRTB) de praticar caixa 2 e abuso de poder econômico. Ela também acionou a Justiça Eleitoral contra o candidato.

Na peça, a candidata acusa Marçal de disparar e-mails para eleitores com as novas contas nas redes sociais. As principais foram bloqueadas pela Justiça após um pedido do PSB, partido de Tabata.

A campanha ainda afirma que Marçal viola a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPT) ao omitir a comunicação com o responsável pelos dados do candidato. Pablo Marçal nomeou Levy Fidelix Filho, um dos herdeiros do fundador do partido, Levy Fidelix, como o responsável pelos dados.

Essa é a segunda vez em que Tabata acusa Marçal por abuso de poder econômico na Justiça Eleitoral. No primeiro processo, ela citava o pagamento a apoiadores para a divulgação de cortes nas redes sociais.