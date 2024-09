Tabata abandona ataques a Marçal em reta final de campanha: ‘rejeição já está alta’

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 26/09/2024 - 15:49 Para compartilhar:

Tabata Amaral (PSB), candidata à prefeitura de São Paulo, não pretende gravar novos vídeos tendo Pablo Marçal (PRTB), seu adversário pelo cargo, como alvo. “Temos um entendimento [na campanha] de que a missão dos materiais de denúncia foi cumprida. A rejeição a Marçal chegou a 50% e os fatos estão amplamente noticiados”, disse Pedro Simões, marqueteiro da pessebista, ao site IstoÉ.

Mudança de marcha

Nas primeiras semanas da corrida eleitoral, Tabata investiu na associação do candidato do PRTB a integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e em lembrar sua prisão, em 2005, por participar de um grupo envolvido em operações de fraude bancária.

Com 4,4 milhões de visualizações, um desses vídeos é o mais acessado do perfil da candidata no Instagram. A estratégia foi elogiada até mesmo por integrantes de campanhas adversárias.

“Tabata se tornou mais conhecida e as críticas machistas, que a associavam a uma suposta fragilidade por ser mulher e jovem, deixaram de colar. Os filmes mais elaborados agora são de propostas, não de ataques“, afirmou Simões. “É uma reta final, de definição do voto. O desafio é transformar desejo em intenção [de voto]”.

Em meio ao foco em propostas que inundou a campanha da pessebista, ela desabafou e chegou a falar palavrões após o debate do canal Flow, em que um cinegrafista da equipe de Marçal deu um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB). “Eu estava lá, como uma filha da p***, falando das minhas propostas, e amanhã só vão falar do soco”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tabata Amaral 40 (@tabataamaralsp)

A campanha explorou a versão “revoltada” de Tabata nas redes. “Além dos palavrões, no acesso de indignação ela tocou em uma questão central: mais uma vez, a porrada ia ganhar mais manchetes do que o debate. Decidimos comunicar [o desabafo] por isso”, afirmou o marqueteiro.

Na reta final para o primeiro turno, marcado para 6 de outubro, não há previsão de que ataques voltem à agenda. “Estamos concentrados nos debates que restam. Nossa impressão é que temos de mostrar a Tabata como uma candidata moderada, que tem experiência e sabe o que está fazendo”, concluiu Simões.