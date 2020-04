Tabaco na vagina para aumentar a libido? Entenda

Antes de continuar, aqui está uma breve atualização dos itens que você deve manter longe dos órgãos genitais: pasta de dente como lubrificação? Não. Dentes de alho para tratar infecções fúngicas? Também não. Agora, está surgindo uma nova tendência, que envolve tabaco – não precisamos dizer isso de verdade, mas colocar tabaco na vagina é uma péssima ideia.

Comumente usado no Senegal, o “tabaco vaginal” é comercializado como um método “milagroso” para “enviar seu homem ao sétimo céu”, de acordo com o professor Pascal Foumane, que falou com o SciDevNet. É usado na África Ocidental por três razões: aumentar a libido, ajudar no prazer sexual e diminuir os órgãos genitais – e é vendido a um preço muito barato de 13 p por saqueta.

Como o “tabaco vaginal” é feito

É feito de folhas de tabaco secas e ‘tangora’ (raízes de uma árvore específica), além de plantas encontradas na área, incluindo ‘kankouran mano’ e ‘koundinding’. O produto tem vários nomes de código, como ‘Secret’ e ‘Jumbo ‘. Alguns produtores também incluirão refrigerante e manteiga de karité como componentes adicionais no tabaco.

Os riscos de colocar tabaco na vagina

As mulheres estão sendo admitidas na A&E depois de terem perdido a consciência como resultado do uso dos produtos, de acordo com Gnima Ndiaye, coordenadora de saúde reprodutiva no Senegal, que também revela que encontrou uma mulher de 36 anos com câncer de colo de útero em estágio três, que é “muito raro para alguém da idade dela”.

“No mesmo ano, recebi uma menina de 25 anos que tinha lesões vaginais e que sangrava em contato com o espéculo [uma ferramenta médica usada para exames vaginais]”, disse ela. “Nos dois casos, elas disseram que usavam tabaco”.

Outros sintomas do uso do produto incluem um colo do útero ou vagina inflamada, além de ISTs repetidas. Uma mulher senegalesa, chamada Neyba, acredita que o tabaco vaginal a ajudou a conceber um filho. “Eu disse a uma tia sobre minha dificuldade em engravidar e ela recomendou este produto”, disse ela. Até os médicos ficaram surpresos. Sinto mágoa e dores insuportáveis ​​toda vez que aplico o produto. “Mas depois que o efeito passou, eu me sinto muito bem.”

No entanto, Aminata Seck, uma parteira, lembra as complicações no parto que ela viu devido às mulheres terem usado o chamado tabaco vaginal. “Eles tiveram um aumento muito grande na taxa de contrações uterinas, o que às vezes causou uma diminuição da oxigenação no feto, resultando em natimortos ou, em outros casos, morte neonatal”, disse.

Tabaco na vagina: Conclusão

Dr. Shree Datta, consultor obstetra-ginecologista na MyHealthcare Clinic, nos diz por que a inserção de tabaco dentro do seu corpo é perigosa.”Eu nunca recomendaria colocar tabaco na sua vagina!”, disse. ‘Não há evidências de que o tabaco na vagina melhore a libido, por outro lado pode colocar sua saúde em risco – causando úlceras, cicatrizes ou irritação na vagina e, em alguns casos, sangramento. Também pode causar uma infecção ou alteração na flora intestinal – e, embora haja poucas pesquisas, direi que realmente não vale a pena arriscar sua saúde.”

Lidar com um declínio no desejo sexual pode ser estressante, mas o que você precisa realmente fazer é conversar com seu médico. “Se você está preocupado com os músculos do assoalho pélvico, aperto vaginal ou libido – peça para ser avaliado por um ginecologista”, acrescenta Shree. Existem algumas maneiras científicas e aprovadas de apertar a vagina e melhorar o assoalho pélvico.

Embora a melhoria do tônus ​​muscular do assoalho pélvico possa ajudar com o vazamento urinário, recomendo conversar com um ginecologista para um diagnóstico preciso, para que o tratamento possa ser adaptado corretamente. ‘