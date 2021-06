Tá ruim, mas pode piorar… Corinthians tem junho com agenda cheia e muito pesada Timão terá oito jogos em junho, entre eles dois clássicos pelo Campeonato Brasileiro e um compromisso decisivo pela Copa do Brasil. Confira a agenda corintiana do mês

O momento do Corinthians é o pior possível. Eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana e na semifinal do Campeonato Paulista, resultados que culminaram na demissão de Vagner Mancini do comando do clube, a equipe vem de duas derrotas consecutivas, ambas contra o Atlético-GO, nos primeiros jogos do seu novo treinador, Sylvinho.

O primeiro jogo contra o Dragão foi no último domingo (30), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão, partida que marcou a estreia do técnico no Timão, que saiu derrotado por 1 a 0. Já no segundo confronto diante dos goianos, o Timão, que entrava em campo pela primeira vez neste mês de junho, perdeu novamente em Itaquera, dessa vez pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Se a situação já estava ruim, ela pode piorar, já que o calendário para junho é bastante complicado para os corintianos.

O clube tem mais oito jogos marcados para este mês, entre eles dois clássicos, contra Palmeiras e São Paulo, ambos pelo Brasileirão.

Além disso, na próxima quarta-feira (9), o Timão se reencontra com o Atlético-GO, dessa vez em Goiânia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no qual o clube do Parque São Jorge tem que tirar dois gols de diferença para evitar mais uma desclassificação na temporada.

A maratona corintiana terá sequência já neste domingo (6), às 16h, quando o clube visita o América-MG, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão. O Corinthians iniciou a sua preparação para esse confronto nesta quinta-feira (3), ainda com os titulares contra o Atlético-GO em atividade regenerativa. Nesta sexta-feira (4), o técnico Sylvinho terá todo o elenco (exceto os entregues ao Departamento Médico) à disposição.

Confira os próximos jogos do Corinthians no mês de junho

– América-MG x Corinthians – 6 de junho – Belo Horizonte – segunda rodada do Brasileirão

– Atético-GO x Corinthians – 9 de junho – Goiânia – jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

– Palmeiras x Corinthians – 12 de junho – Allianz Parque – terceira rodada do Brasileirão

– Corinthians x RB Bragantino – 16 de junho – Neo Química Arena – quarta rodada do Brasileirão

– Bahia x Corinthians – 20 de junho – Salvador – quinta rodada do Brasileirão

– Corinthians x Sport – 24 de junho – Neo Química Arena – sexta rodada do Brasileirão

– Fluminense x Corinthians – 27 de junho – Rio de Janeiro – sétima rodada do Brasileirão

– Corinthians x São Paulo – 30 de junho – oitava rodada do Brasileirão

