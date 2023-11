Tá rolando? Yasmin Brunet é filmada no ônibus de MC Daniel após show em SP

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 16:12 Para compartilhar:

Os fãs têm cada vez mais motivos para acreditar que o namoro entre Yasmin Brunet, 35 anos, e MC Daniel, 24, é questão de tempo. Na madrugada desta quinta-feira, 2, a modelo esteve no ônibus do cantor na volta de mais uma apresentação do artista.

Os registros foram feitos pelo próprio funkeiro, que compartilhou vídeos nos Stories de seu Instagram.

Nas imagens, o ex-namorado da atriz Mel Maia aparece sentado brincando com os fãs ao dizer que está precisando de roupas. Enquanto ele pede likes em dois perfis, a loira, sentada na poltrona de trás, sorri para ele.

Horas antes, Yasmin havia acompanhado o show do artista em Araras, no interior de São Paulo, onde ele comandou um baile à fantasia em celebração ao Halloween.

