Tá rolando! Flávia Pavanelli e Caio Cesar, da dupla com Breno, estão se conhecendo melhor

É meu Brasil, parece que temos um novo casal na área. A coluna se refere a Caio Cesar, que faz dupla com o irmão gêmeo Breno, e a atriz e influenciadora Flávia Pavanelli. Os dois, inclusive, anda trocando singelas declarações nas redes sociais. Eles tentam até ser discretos, mas nada passa despercebido aos olhos desta colunista.

“Faz o v ‘zin’ de volta”, escreveu Pavanelli usando um emoji de coração. Caio logo respondeu a gata com um coração vermelho. Se essa relação vai virar namoro, a coluna ainda não sabe. Mas que os dois formam um belo casal, ah, isso formam.

Caio Cesar e Flávia Pavanelli estão se conhecendo melhor – reprodução Instagram

Caio Cesar, que ao lado do irmão Breno vem a cada dia ascendendo na carreira, está solteiro desde o fim do namoro com Bruna Paiva. Já Pavanelli segue solteira desde o fim do relacionamento com o funkeiro Kevinho.