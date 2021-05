Tá mal, Arão! Jogador é expulso em partida número 300 pelo Fla e torcedores o convidam para o UFC Willian Arão foi expulso com 14 minutos em campo em lance impressionante

A noite especial de Willian Arão com a camisa do Flamengo terminou de forma melancólica. O volante comemorava na partida diante da LDU a marca de 300 jogos com a camisa rubro-negra, entretanto, aos 14 minutos da etapa inicial, a celebração virou frustração. Arão acertou em cheio o rosto de Amarilla e recebeu o vermelho direto. Nas redes sociais, o nome do volante assumiu o topo dos assuntos mais comentados do Twitter.

Rogério Ceni também virou alvo de comentários na web. O técnico decidiu reposicionar o camisa 5, avançando Arão à frente dos zagueiros como um volante, sua função de origem. No círculo central, o jogador cometeu a falta dura e foi expulso da partida, deixando o Flamengo com 10 jogadores.

Os rubro-negros também relembraram a expulsão de Arão contra o Independiente del Valle, no ano passado. Em lance semelhante, o polivalente atleta também atinge um jogador com os pés e recebe o vermelho de forma direta.

Que o Arao consegue atuar em mais de uma posição eu sabia, mas tb em mais de um esporte fazendo MMA e futebol e novidade — poetas (@PoetasFla) May 20, 2021

arão é volante, zagueiro, goleiro, atacante e as vezes lutador — mari¹⁴ (@favscrf) May 20, 2021

O ídolo willian Arão senhoras e senhores, viciado em dar emoções as partidas pic.twitter.com/kyApeSIfFU — FLA DA NAÇÃO (@FlaDaNacao_) May 20, 2021

Flamengo precisando de proteção na zaga Arão :

pic.twitter.com/9wCLZGLSDc — Pᴀ̂ɴɪᴄᴏ ɴᴀ Fʟᴀᴛᴛ (@Flatt1993) May 20, 2021

