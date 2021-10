‘Tá chegando’, diz esposa de Faustão ao mostrar bastidores de novo programa do apresentador

Faustão agora é funcionário da Band, e seu novo programa está a todo vapor. Luciana Cardoso, esposa do apresentador, compartilhou uma foto dos bastidores da nova atração, comemorando os preparativos para a estreia em 2022.

“Tá chegando! Tudo feito com muito amor por essa equipe nota 1000”, escreveu Luciana na legenda. A esposa do apresentador trabalhou na produção do “Domingão” por quase 10 anos, auxiliando na rotina do marido e no desenvolvimento de alguns quadros do programa. Ela também saiu da Globo após o desligamento de Fausto.

Confira:

Instagram will load in the frontend.

