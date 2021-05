Tá bombando! Perfil do Palmeiras no TikTok lidera ranking de visualizações entre clubes da América Verdão tem quase o dobro de acessos do segundo colocado, segundo pesquisa que leva em consideração o primeiro trimestre de 2021

Plataforma que divide opiniões entre a torcida do Palmeiras, o TikTok se tornou uma febre mundial não apenas entre jovens e adultos, como também entrou no cotidiano da bolha esportiva, principalmente para amantes do futebol.

Segundo levantamento feito pelo portal Deportes&Finanzas, especialista em marketing esportivo e monitoramento de redes sociais, o Palmeiras ocupou de forma isolada a primeira colocação no ranking de visualizações na plataforma entre todos os perfis de clubes de futebol do continente americano. A análise levou em consideração o espaço de tempo entre janeiro e abril de 2021.

Com 38,5 milhões visualizações, o TikTok palmeirense foi o mais acessado entre clubes de toda a América, seguido de Flamengo, com 20,8M, e Sport, com 13,2 milhões. Completam o Top-5 o Independiente (ARG), com 7,69M, e o Los Angeles Galaxy (EUA), com 6,59M.

Atualmente, o perfil oficial do Palmeiras no TikTok conta com mais de 992,9 mil seguidores e 6,7 milhões de curtidas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ibope Repucom, empresa que pertencente ao grupo Ibope Pesquisa de Mídia, a equipe é a terceira entre os clubes brasileiros com mais seguidores na rede, atrás apenas de Flamengo (2,7 milhões) e Corinthians (1M).

No aplicativo, o clube palestrino produz conteúdos que mostram lances das partidas, bastidores e vídeos personalizados, geralmente com jogadores dançando e interagindo com a torcida.

