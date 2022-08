Szczesny sofre lesão na coxa e aumenta lista de desfalques da Juventus

AFP 08/08/2022 - 13:09 Compartilhe

A Juventus começará a temporada no próximo fim de semana sem o goleiro polonês Wojciech Szczesny, que sofreu uma lesão na coxa e aumentou a lista de desfalques da equipe para a estreia no Campeonato Italiano, contra o Sassuolo, no dia 15 de agosto.

Szczesny sentiu “uma dor ao final da primeira etapa do amistoso contra o Atlético de Madrid” no domingo, informou nesta segunda-feira o clube italiano.

Os exames revelaram uma lesão “no músculo adutor da coxa esquerda”, que precisará de 20 dias de recuperação, segundo a Juve.

O goleiro se junta no departamento médico do clube aos meias Paul Pogba (lesão no joelho, com retorno previsto para meados de setembro) e Weston McKennie (lesão no ombro, fora até o final de agosto) e ao atacante Federico Chiesa (em fase de recuperação de sua grave lesão no joelho no início do ano).

Para o jogo contra o Sassuolo, a Juventus também não poderá contar com dois jogadores que estão suspensos: o atacante Moise Kean e o meia Adrien Rabiot.

