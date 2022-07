SZA anuncia nova parceria com Doja Cat no single ‘Shirt’

Depois do sucesso de Kiss Me More, SZA anunciou que irá lançar mais uma parceria com Doja Cat. O anúncio foi feito neste sábado, 9, no Wireless Festival.

Segundo a cantora, Doja estará presente no single Shirt/Bloodstain. Embora a canção ainda não tenha uma data de lançamento anunciada, SZA já entregou um longo teaser da faixa.

Isso porque um áudio já foi disponibilizado no TikTok e é usado por milhares de pessoas na plataforma. Os fãs da cantora convivem, desde o ano passado, com a promessa de que a música será integralmente lançada com clipe.

Kiss Me More, a primeira parceria de Doja e SZA, faz parte do álbum Planet Her e venceu o Grammy de Melhor Performance de Dueto Pop.