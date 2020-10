Syngenta registra receita de US$ 5,35 bilhões no 3º trimestre (+5% ante 2019)

São Paulo, 30 – O Grupo Syngenta, formado pela Syngenta Crop Protection, Syngenta Seeds, Adama e Syngenta Group Chia, gigante na área de insumos agrícolas, obteve receita de US$ 5,356 bilhões no terceiro trimestre de 2020, alta de 5% ante os US$ 5,098 bilhões obtidos em igual período do ano anterior, informou a companhia nesta sexta-feira (30). O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) avançou 1% na comparação anual para US$ 733 bilhões no terceiro trimestre. Nos primeiros nove meses do ano, o Ebitda totalizou US$ 2,948 bilhões, 5% maior na comparação ano a ano.

As vendas do grupo acumuladas nos primeiros nove meses do ano foram de US$ 17,4 bilhões, um aumento de 3% na comparação anual.

Em nota, o grupo atribuiu parte dos bons resultados à aquisição da Valagro, uma empresa líder em produtos biológicos, pela Syngenta Crop Protection no início de outubro. “A aquisição fortalece a posição do Syngenta Group no mercado de produtos biológicos, que está em rápido crescimento”.

Nesse sentido, as vendas da divisão de proteção para lavouras aumentaram 4% no período, para US$ 8,1 bilhões. Na região Ásia-Pacífico, o aumento foi de 9%, com o forte desempenho da Austrália, que apresentou melhora nas condições climáticas, além do impulso contínuo da Índia. Na China, as vendas aumentaram 12%, resultado impulsionado pelo lançamento do fungicida Adepidyn, afirmou o grupo. Já as operações na Europa, África e Oriente Médio tiveram resultados 1% acima do ano anterior, com o desempenho favorável da Rússia, enquanto o noroeste da Europa viu uma demanda mais fraca em virtude do clima mais seco.

Na América do Norte, as vendas da divisão de proteção de lavouras aumentaram 2%, apesar do clima frio e dos efeitos da chuva excessiva no início do ano. Já na América Latina, houve crescimento de 5%. “A Argentina obteve vendas mais altas, apesar das difíceis condições econômicas. No Brasil, o forte crescimento do volume e dos preços mais do que compensaram os efeitos significativos da desvalorização do real”, afirma a companhia em comunicado enviado a investidores e imprensa.

De acordo com o CFO do Grupo Syngenta, Chen Lichtenstein, o cenário de volatilidade do dólar vinculado à covid-19 foi parcialmente mitigado nos últimos três meses. “Apresentamos um crescimento sustentável no terceiro trimestre e fomos capazes de aumentar substancialmente as vendas, apesar do mercado desafiador e do ambiente monetário volátil. Todos os negócios apresentaram um desempenho sólido e continuaram a crescer.”

Veja também