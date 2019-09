Syngenta conclui aquisição da Cropio

São Paulo, 2 – A Syngenta anunciou nesta segunda-feira, 2, que concluiu a aquisição do Cropio Group, plataforma de soluções tecnológicas para a produção agrícola. O valor do negócio não foi divulgado.

O software da Cropio está presente em mais de 50 países e é responsável pelo gerenciamento de 10 milhões de hectares plantados, informou a Syngenta em comunicado.

“Esta aquisição marca um ponto de virada na estratégia digital da Syngenta para a agricultura. A Cropio é uma empresa líder no mercado de agricultura digital do Leste Europeu.

“Prevemos oportunidades significativas de colaboração nos outros ativos digitais da Syngenta”, disse o diretor de Informação Digital da Syngenta, Greg Meyers, no comunicado.

A Syngenta afirmou, ainda, que, com a aquisição, será a única empresa do segmento a ter acessos às principais plataformas de gerenciamento nos quatro principais mercados agrícolas: nos Estados Unidos com a Land.db, no Brasil com a Strider, na China com a Plataforma Agrícola Moderna e no Leste Europeu com a Cropio.

“Combinados, mais de 40 milhões de hectares em todo o mundo serão gerenciados a partir de uma ferramenta digital da Syngenta, com um plano para dobrar até o fim de 2020”, projeta a empresa.