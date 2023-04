Syngenta anuncia conta digital para agricultores brasileiros; Bunge trabalha em fintech

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/04/2023 - 15:54 Compartilhe

Por Roberto Samora







SÃO PAULO (Reuters) – A Syngenta Proteção de Cultivos anunciou nesta quarta-feira o lançamento da Syde, conta digital em formato de aplicativo e internet banking para ampliar serviços a agricultores brasileiros, enquanto outra gigante do agronegócio, a Bunge, disse que está próxima concluir a estruturação de sua própria fintech.

O lançamento de tais serviços, em momento de alta de juros e de custos agrícolas historicamente elevados, acontece com multinacionais do setor buscando estreitar suas relações com clientes, fornecedores e prestadores de serviços por meio de plataformas digitais. Tradings como Louis Dreyfus, Amaggi, ADM e Cargill passaram a operar neste ano a Strada, logFintech de frete rodoviário.

A Syde, da Syngenta, terá serviços financeiros como oferta de crédito, pagamentos e transferências, além de outras funcionalidades como seguros, cobrança, gestão de crédito e demais serviços para produtores rurais, revendas de insumos e cooperativas agrícolas, afirmou em nota a multinacional de agroquímicos.

“Para nós, a Syde é a evolução do papel da Syngenta no financiamento do setor, que antes concentrava seu atendimento a clientes diretos –principalmente revendas e cooperativas– e agora vai chegar também ao pequeno e médio agricultor, oferecendo novas opções para a sua gestão financeira”, disse o CFO da Syngenta Proteção de Cultivos, Leandro Serau.

Empresas de insumos como a Syngenta são importantes pilares do financiamento privado do agronegócio nacional.

A versão inicial da Syde nascerá direcionada à oferta de uma variedade maior de operações de crédito para os produtores e com mais de 1 bilhão de reais de linhas adicionais, já contando com parceiros importantes como Itaú e as agfintechs Farm e AL5Bank, disse a Syngenta.

BUNGE

A Bunge, uma das maiores tradings e processadoras de grãos do mundo, afirmou que está na fase final de estruturação de sua fintech.







Segundo nota divulgada nesta quarta-feira pela Bunge, a fintech funcionará como seu braço digital de produtos e serviços financeiros.

“A ferramenta tecnológica foi desenvolvida para facilitar e simplificar o acesso ao crédito rural de forma segura, fluida e eficiente, tendo a análise de critérios socioambientais como ponto central para a concessão de financiamentos”, declarou a Bunge.

Questionada, a empresa disse que mais detalhes sobre a fintech serão disponibilizados dentro de algumas semanas.







Paralelamente, a Bunge afirmou que está envolvendo fornecedores locais de grãos em seu “programa de agricultura regenerativa” com o objetivo de acelerar a transição para a agricultura de baixo carbono.

