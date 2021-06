Sylvinho vê dois tempos distintos em derrota do Corinhians para o Bragantino: ‘Tivemos um decréscimo’ Para o treinador corintiano, Timão estava com 'mais gasolina no tanque' no primeiro tempo, mas queda na etapa final

Sylvinho avaliou a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, com dois tempos diferentes.

O Timão saiu vencendo na etapa inicial, com gol de Roni, aos 17 minutos de jogo, mas sofreu a virada do Massa Bruta na etapa final.



– O primeiro tempo nós combatemos melhor. Tivemos mais gasolina no taque. Ou seja, um jogo do qual entendíamos que o nosso adversário já joga junto há um bom tempo, bons alores individuais, de bom passe. Tínhamos neutralizado algumas inversões que eles fazem, diminuindo esse controle e o um contra um. Até a nossa construção foi boa – disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual.

– No segundo tempo, tivemos um decréscimo, o Bragantino se arriscou mais, entrou no nosso campo, e nós começamos a ter dificuldades logo no começo do jogo – acrescentou.

A derrota foi a terceira do Corinthians, com Sylvinho de técnico. O treinador ainda não venceu jogando em casa desde que assumiu o clube, no último dia 23 de maio. Na estreia do profissional no comando corintiano, o time foi derrotado por 1 a 0 para o Atlético-GO, na primeira rodada do Brasileirão, e no jogo seguinte, novamente pelo Dragão, mas pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, novo revés em Itaquera, dessa vez por 2 a 0.

– A gente está tentando retomar os nossos resultados na Arena. Estamos vivendo um tempo complicado. Uns times sofrem menos, outros mais. Óbvio, que falta o torcedor, mas é o momento. Temos que encontrar outra solução – pontuou Sylvinho.

O Corinthians volta a campo neste domingo (20), às 16h, contra o Bahia, em Salvador. Na Neo Química Arena, o próximo compromisso do Timão será na próxima quinta-feira (24), às 19h, contra o Sport.

