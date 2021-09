Sylvinho ressalta bom nível de jogo no clássico entre Corinthians e Palmeiras: ‘Muito bonito de se ver’ Treinador do Corinthians ressaltou a qualidade do jogo entre as duas equipes e afirmou que foi o melhor Dérbi dos últimos disputados. Técnico elogiou ainda elogiou Cantilo

Neste sábado (25), o Corinthians voltou a vencer um Dérbi após mais de um ano e bateu o Palmeiras por 2 a 1, na Neo Química Arena. Em uma partida bem disputada entre as equipes, a superioridade oscilou de lado, com o jogo sendo resolvido nos detalhes. Após a partida, Sylvinho comentou sobre o nível do futebol apresentado no clássico.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Perguntado sobre o nível da partida e a atuação do Corinthians, o treinador afirmou que foi, na sua opinião, o melhor Dérbi dos últimos disputados em termo de qualidade de jogo.

– O jogo foi muito bem disputado, com muita qualidade técnica dentro. Um Dérbi, dos que eu tenho acompanhado, para mim, dos últimos, um dos melhores. Obviamente que os demais eu assistia, a não ser o do primeiro turno, pela televisão – comentou o técnico.

Sylvinho destacou, ainda, que o nível de jogo do Palmeiras também contribuiu para um jogo ‘bonito de se ver’, nas palavradas do treinador.

– Vi um jogo de muito bom nível. O adversário com muita qualidade, o Corinthians com muita qualidade. Taticamente bem jogado, com transições rápidas, qualidade no último passe, opção de gol dos lados, um jogo muito atrativo, muito bonito de se ver – analisou o técnico do Corinthians.

E MAIS:

Sylvinho atribuiu parte da boa atuação ao volante Cantillo, que, segundo o técnico, foi crucial para dar fluidez ao meio de campo e fazer a equipe rodar a bola com mais velocidade e qualidade nas transições.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (2), às 19h, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. O confronto direto pode significar o ingresso do alvinegro no G4.

E MAIS:







Veja também