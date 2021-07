Sylvinho reconhece baixo nível do clássico: ‘Parte técnica não prevaleceu’

O Corinthians voltou a empatar no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a equipe alvinegra não conseguiu fazer valer o mando de campo, nem a má fase do São Paulo para sair vitorioso do clássico na Neo Química Arena. O técnico Sylvinho admitiu que o nível do clássico não foi dos melhores.

“Foi um jogo de muita entrega e muita luta, como é um clássico. Claro que gostaríamos de ter ganhado, mas a ocasião não foi pra isso. Foi um jogo tático, de poucos espaços, e a parte técnica não prevaleceu dos dois lados”, avaliou.

Com um volume maior que o adversário na primeira etapa, logo no início de jogo o Corinthians mostrou que poderia vencer a partida. De cabeça, Gil acertou a trave após cobrança de falta de Fagner. A equipe de Sylvinho também reclamou de um possível pênalti após Mirando tocar com a mão na bola. Vuaden mandou seguir. O time diminuiu o ritmo e só voltou a assustar a meta de Tiago Volpi aos 47, em cobrança de falta de Fábio Santos.

“São duas equipes organizadas taticamente. Os esquemas tiveram que se encaixar um no outro. Ficou difícil terminar a criação das jogadas”, resumiu Sylvinho.

No segundo tempo, o São Paulo voltou melhor e o Corinthians pouco produziu. A melhor chance do alvinegro na segunda etapa foi um chute de Vitinho, que exigiu boa defesa de Volpi. Para Sylvinho, apesar de não ter conseguido criar muitas chances, o Corinthians evoluiu desde que ele está à frente do time.

“Vejo um Corinthians organizado, se defendendo bem e outras fases virão. Trinta dias de trabalho são sete jogos, e precisamos cuidar de mais coisas. Temos muita margem para melhorar e devemos”, comentou. “O caminho é de disciplina, entrega e disputa”.

O treinador foi questionado sobre a perda de atletas de defesa – Jemerson (fim de contrato), Bruno Méndez (ida para o Inter) e Danilo Avelar (rescisão). Sylvinho afirmou que está contente com os jogadores que tem à disposição e vai buscar soluções internas para a sequência da temporada.

“O Gil está seguro, o João está bem. Estamos felizes com o desempenho dos atletas que estão atuando e vamos dar continuidade a eles para continuarem performando.”

Com o resultado, o Corinthians chega aos 10 pontos no campeonato, ocupando a décima posição. O próximo compromisso da equipe é no sábado, contra o Internacional, às 21h, novamente na Neo Química Arena.

Veja também