Sylvinho rasga elogios para Fábio Santos no Corinthians: ‘Prazer ser treinador dele’ Atual comandante corintiano atuou na lateral-esquerda do Timão entre 1995 e 1999: 'Construção de carreira diferente da minha'

A chegada de Sylvinho ao comando técnico do Corinthians deu sobrevida ao lateral-esquerdo Fábio Santos. Na reta final da passagem do ex-treinador, Vagner Mancini, ao Timão, o atleta havia perdido posição para o jovem Lucas Piton.

Desde a chegada do novo professor, Fábio tem voltado a figurar no time titular. O atleta começou jogando em três dois seis compromissos do Timão dirigido por Sylvinho.

– Domina a função, tomadas de decisões, conhece bem o sistema, foi muito bem treinando na carreira, percepções boas, boa construção e muito importante. Fico feliz de ter no grupo, pela liderança e aquilo que representa pra nós, enaltecendo essa construção maravilhosa de carreira. Prazer ser treinador dele – disse o técnico do Alvinegro em entrevista coletiva virtual, após a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Como jogador, Sylvinho atuou na lateral-esquerda, mesma posição de Fábio Santos, tendo sido revelado pelo Corinthians em 1995 e permanecendo até 1999. Enquanto o atual lateral corintiano tem um currículo de conquistas pelo Timão, onde está em sua segunda passagem. Na primeira, entre 2011 e 2015, o jogador fez parte dos elencos que conquistaram o Brasileiro em 2011 e 2015, Libertadores e Mundial em 2012, Paulista e Recopa Sul-Americana em 2013.

– Sempre um prazer falar de um atleta que tem uma carreira vitoriosa no Corinthians, acredito que o momento do Fábio e a construção de carreira dele é diferente da minha, eu saí jovem, identificado, com títulos, mas sem o papel de mutia liderança e tinha líderes mais experientes nos grupos que participei, entre 1995 e 99, Fábio tem uma construção bonita, mais longa, sendo um líder importante para o grupo – afirmou o treinador.

Somando as duas passagens de Fábio Santos pelo Corinthians, o jogador tem 249 partidas e 20 gols pelo clube. Nesta temporada, são 14 jogos e três tentos anotados.

