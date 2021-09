Sylvinho prioriza posse de bola em reapresentação do Corinthians após clássico

No embalo da vitória sobre o Palmeiras, no sábado, o elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira. E o técnico Sylvinho, mesmo sem poder contar com os titulares, priorizou atividades de posse de bola, visando a sequência do Brasileirão. O triunfo no clássico reacendeu a expectativa do time por uma vaga na Copa Libertadores.

Os jogadores que estiveram no gramado da Neo Química Arena por mais de 45 minutos fizeram apenas um trabalho regenerativo nesta segunda, até mesmo quando foram para o campo no CT Dr. Joaquim Grava. Já os demais fizeram aquecimento normalmente e receberam a orientação do treinador para treino específico de posse de bola em campo reduzido.

Ainda sem convencer, apesar da chegada de reforços de peso, o Corinthians tenta emplacar uma boa sequência de jogos. No clássico, o time da casa apresentou bom jogo e venceu por 2 a 1, mas ainda não convenceu a torcida. Estiveram em campo Giuliano, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes, as principais contratações do time para a temporada.

Sylvinho agora quer aproveitar o bom resultado, contra um dos times que briga pela liderança da tabela, para renovar a confiança do seu elenco. Isso porque a sequência corintiana no Brasileirão tem rivais diretos na briga por uma vaga tanto no G-6 quanto no G-4, que dá vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

No sábado que vem, o rival será o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada. De olho nesta importante partida, o Corinthians retoma os trabalhos novamente no período da tarde, nesta terça-feira.

