Sylvinho justifica falta de vitórias do Corinthians: ‘Fase de construção’

Desde que chegou ao Corinthians, na estreia do Brasileirão, o retrospecto da equipe comandada por Sylvinho no torneio é, basicamente, o resultado do trabalho do técnico até aqui. São 15 jogos, com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, um aproveitamento de cerca de 40% dos pontos disputados.

Quando assumiu o time pela primeira vez, na derrota para o Atlético Goianiense, chegou a dizer que o time iria variar muito pela tabela do Brasileirão. Antes do empate contra o Santos, neste domingo, o lateral Fagner demonstrou leve incômodo com os resultados e com a posição do Corinthians.

De fato, o “meio de tabela” tem incomodado e rondado o clube desde o início do Campeonato Brasileiro. Mas, de acordo com Sylvinho, isso se deve à “fase de construção” que vive o Corinthians.

“Desde minha chegada, tenho dito que o clube está em fase de construção, que necessita se organizar, e está fazendo, com diretoria e presidente muito presentes, um trabalho conjunto. Sabemos o momento que vivemos. A partir daqui, vamos buscar melhores condições de jogo, os melhores resultados, uma melhor performance a cada fim de semana”, disse Sylvinho após o 0 a 0 contra o Santos, que teve gosto amargo pelas ótimas chances criadas no clássico.

“Tivemos boa performance, boa entrega, realmente os atletas tiveram até um acréscimo técnico em campo, com ocasiões de gol, uma melhor posse de bola, melhor condição de chegar ao gol. É um trabalho que não vai mudar em uma semana, necessita de tempo, de construção e estamos fazendo isso”, afirmou o treinador do Corinthians.

Além da maturação dos atletas em relação ao seu trabalho, Sylvinho tem expectativas de que Renato Augusto agregue bastante ao time, mas não estabeleceu previsão se a estreia do meio-campista será no confronto contra o Ceará, no próximo domingo, no Castelão.

“Renato é um atleta que está se preparando, a casa conhece muito bem a parte física e técnica do Renato. Sabemos que o atleta pode atuar em duas ou três funções de meio-campo com muita facilidade. Vamos esperar a semana para tomar as decisões. Temos conversas diárias com o Renato para ver em que condições o atleta se encontra para saber quando tem possibilidade de estrear”, contou Sylvinho.

Para a equipe melhorar e voltar a ter uma sequência de vitórias que convença, o treinador do Corinthians não tem uma resposta pronta nem solução prática. Sylvinho coloca como solução apenas a construção a longo prazo para resultados melhores chegarem ao clube.

“Não tem resposta, vem do atleta, das conexões, dos jogos, das performances, o futebol é complexo. O cenário ideal que queremos é aproveitar as semanas de trabalho para evoluir e crescer e conquistar nossos resultados. A resposta vem do campo, vem dos atletas”, concluiu.

