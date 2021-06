Sylvinho indica preferência por Corinthians sem centroavantes, mas não trata estilo como definitivo Nos três primeiros jogos do treinador pelo Timão, a equipe foi escalada sem homens de referência na área. No último confronto, Jô nem entrou durante a partida

Sylvinho chegou ao seu terceiro jogo no comando do Corinthians utilizando formações sem centroavantes. Depois das derrotas para o Atlético-GO, por Brasileiro e Copa do Brasil, nos dois primeiros jogos do treinador, estimava-se a escalação de Jô ou Léo Natel como homem de área contra o América-MG, no último domingo (6), pela segunda rodada do Brasileirão, na Arena Independência, jogo em que o Timão venceu por 1 a 0, o que não aconteceu.

Jô ficou durante todo o jogo no banco de reservas e Natel atuou nos 11 minutos finais, após entrar no lugar de Luan, que tem feito esse jogador mais avançado.

– Na verdade o Jô já entrou nos primeiros jogos e hoje ele não entrou. A proposta é que nós estávamos no campo defensivo bastante baixo diante do que nós queríamos, o adversário te leva para ali, começou a fazer modificações, o cansaço começa a aparecer, tivemos a reclamação de atletas que estavam cansados, como o Roni, que pediu para sair, o Gabriel estava no limite, o Cantillo estava no limite, eu estava preocupado com Gustavo e Araos, que desempenham função importante, muitos quilômetros e nós tínhamos a terceira substituição de bloco e tínhamos que acertar muito ali, de maneira que temos todos os atletas – justificou Sylvinho em entrevista coletiva após o triunfo diante o Coelho.

– Todos são importantes, nós tínhamos espaço no campo adversário e preferimos o Léo Natel, porque ele tem velocidade, muita força, é jovem, e queríamos explorar uma saída, que uma ou outra vez conseguimos, mas poderíamos conseguir um pouco mais e foi isso o que fizemos – acrescentou o treinador.

Ainda assim, o técnico corinthiano não trata o estilo de jogo sem centroavantes como algo definitivo.

Na reapresentação do grupo, na última segunda-feira (7), os titulares contra o Dragão fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. Na tarde desta terça-feira (8), Sylvinho terá todos os atletas que estão à disposição para esboçar o time que encarará os atleticanos.

-– Nós ainda estamos digerindo o ocorrido, absorvendo todas as ideias, estratégias que deram certo, outras que ficaram pelo caminho, volto a dizer que é um adversário difícil, que joga junto há muito tempo, que tem velocidade pelo lado do campo, força, sustentação por dentro, enfim, nós estamos observando tudo o que ocorreu no jogo, amanhã a gente vai começar a trabalhar em cima da estratégia da volta da copa do Brasil e aí a gente vai montar melhor o time, segundo o que entendemos melhor para o jogo.

Derrotado por 2 a 0, na Neo Química Arena, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, para o Atlético-GO, na última quarta-feira (2), o Timão terá que reverter o resultado, vencendo por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis e ainda buscar a vaga às outavas de final da competição nacional.

