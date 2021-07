Sylvinho fala oxigenar elenco do Corinthians em semana livre: ‘Processo de construção’ Treinador corintiano deixou claro que tempo não será o suficiente para fazer grandes mudanças no time: '

O Corinthians terá uma semana livre pela primeira vez desde a chegada do técnico Sylvinho ao comando do clube.

Eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana, antes mesmo da chegada do treinador, o Timão não entrará em campo neste meio de semana, quando as competições de clubes da Conmebol retornarão, após o fim da Copa América.

O Atlético-MG, próximo adversário corintiano, por exemplo, entra em campo nesta terça-feira (13), na Argentina, para encarar o Boca Júniors, pela ida das oitavas de final da Libertadores, voltando em campo na semana seguinte para o jogo de volta, em Belo Horizonte.

Ainda assim, Sylvinho garante que não dará para mudar muita coisa em apenas seis dias, intervalo entre a derrota contra o Fortaleza por 1 a 0, em Ceará, no último domingo (11) e a partida diante do Galo. O comandante corintiano garante que será tempo de oxigenação aos atletas com uma carga de jogos maior.

– É um tempo de oxigenar, muitos esses atletas vem de 12 jogos seguidos ou mais, ou 13, Gil, Cássio, Fagner tem sequência fora, Fábio (Santos) com uma sequência grande, Jô, Gustavo (Mosquito), atletas com muita inutagem, interessante ter uma semana de muito treinamento e oxigenar. Não ter o jogo na quarta-feira, com mutia exigência, o que dá para trabalhar algumas cosias, só digo que uma semana não é o tempo que você consegue mudar, mas tem um processo de construção, como qualquer outro – destacou o treinador em entrevista coletiva virtual concedida após o revés diante do Leão.

O confronto entre Corinthians e Atlético-MG acontece às 19h deste sábado (17), após isso o Timão tem mais duas semanas livres programadas, até o duelo diante do Santos, no dia 17 de agosto, uma terça-feira, pela 15ª rodada do Brasileirão.

