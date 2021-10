Sylvinho fala da participação dos ‘três pilares’ do Corinthians na construção de seu trabalho Treinador do Timão explicou o que são esses pilares e como eles são responsáveis tanto pela série invicta quanto pela "performance muito ruim" contra o Sport

Depois de uma invencibilidade de dez partidas, o Corinthians voltou a perder no último sábado, para o Sport, por 1 a 0, fora de casa. Apesar do resultado ter “doído” nos corintianos, o discurso interno não muda e logo depois do duelo Sylvinho fez questão de dar o recado tranquilizador para os três pilares de seu trabalho no clube: os mais vitoriosos, os mais jovens e os reforços recentes.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians

Em sua entrevista coletiva, o comandante do Timão reconheceu que a equipe teve um “desempenho muito ruim” na Arena Pernambuco, mas garantiu que nada muda em seu processo de construção, nem mesmo com a perda da série invicta e da oportunidade de entrar no G4 do Brasileirão. Para esclarecer essa análise pacificadora, ele explicou como divide o elenco em três partes e como todas são responsáveis tanto pelas alegrias, quanto pelas tristezas.

– Assim como lá atrás jovens jogadores, com os quais me fascina trabalha, tiveram aí seus períodos de seis, sete jogos como titular, outros foram entrando, eu já citei em algumas entrevistas Roni, Vitinho, João Victor, que é um titular, GP, Adson, o Du, entre outros. Temos três pilares de construção desse time: atletas que já conquistaram tudo, até mesmo Mundial e Libertadores, e que os olhos brilham por fazer parte dessa etapa.

– O outro pilar são atletas, quatro deles, que chegaram e qualificaram muito o nosso grupo, ou seja, esses três pilares com tudo o que nós estamos construindo fora, eles fazem parte de dez jogos de invencibilidade e fazem parte de uma performance muito ruim que nós tivemos hoje, geral, inclusive nós (comissão técnica) – completou o técnico chamando a responsabilidade.

E MAIS:

Nesse mesmo discurso, Sylvinho manteve o que tem sido falado por todos no clube sobre o pensamento “jogo a jogo” em relação ao que se pretende no Brasileirão. Nas próximas rodadas, o Corinthians terá confrontos diretos pela parte de cima da tabela de olho nas vagas para a Copa Libertadores. No entanto, o foco é apenas no próximo duelo, que é o mais importante.

– O discurso é o mesmo: nós vamos de passo em passo, nós vamos construindo uma etapa, em um clube tão grande, enorme, como é o Corinthians. Esse é o grupo, essa é a construção. Não mudou o discurso, nós vamos de jogo a jogo. Nosso próximo jogo é o mais importante, jogo do Fluminense, que nós temos em casa. Estamos voltados 100% para esse jogo, campeonato é difícil, campeonato é equilibrado, é longo, desgastante. Nós só temos energia para gastar no próximo jogo – finalizou o técnico corintiano.

Nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Fluminense, às 21h, pela 26ª rodada do Brasileirão-2021. Com 37 pontos, o Timão ocupa a sexta posição na tabela e segue na busca por um lugar no G4 do campeonato.





E MAIS:

Saiba mais