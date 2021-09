Sylvinho explica entrada de Cantillo e diz que estratégia funcionou Camisa 24 foi o escolhido para jogar o Dérbi na vaga de Gabriel, suspenso

Com a ausência do volante Gabriel no Dérbi por suspensão, o técnico Sylvinho optou por escalar Cantillo na vaga, e não Xavier. A mudança foi questionada, mas o treinador explicou o motivo de ter optado por essa formação. Segundo ele, a montagem da equipe foi assertiva.

– Tivemos uma montagem de equipe e um trabalho bem árduo. O Gabriel nos fez nos mobilizarmos por um primeiro volante. Montamos um time para ter posse de bola por dentro e velocidade por fora. Montamos com a intenção de ter qualidade no meio-campo, uma primeira saída bem limpa para poder usufruir do jogo. Funcionou muito bem, o Cantillo foi um grande jogador – disse o treinador, após o confronto.

Sylvinho ainda disse que Xavier faz partes dos planos do elenco. Ele entrou no final na vaga de Giuliano e salvou uma bola importante.

– A montagem foi muito bem feita e assertiva. O Xavier é um ótimo jogador, com um corte muito mais defensivo, também tem treinado como zagueiro, suprido a nossa necessidade na função e entrado nos jogos. Hoje no final, salvou uma bola muito perigosa no primeiro pau. Ele tem sido muito importante – completou.

E MAIS:

Veja também