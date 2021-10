Sylvinho espera pela recuperação de Willian para clássico com o São Paulo

Sem poder contar com Fagner, suspenso por causa do cartão amarelo, o técnico Sylvinho, do Corinthians, espera pela recuperação do meia Willian para o clássico com o São Paulo, segunda-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta teve de ser substituído, nesta quarta-feira, na vitória sobre o Fluminense, aos nove minutos do primeiro tempo, por causa de uma lesão muscular.

A assessoria do clube informou que o atleta será reavaliado nesta quinta-feira por ter sentido dores no músculo posterior da coxa esquerda. Ainda no banco de reservas na Neo Química Arena, Willian, com a ajuda do departamento médico corintiano, já iniciou tratamento.

Este problema muscular não é novo para Willian, que teve de sair no intervalo na partida contra o Bahia e ficou de fora do duelo, no Recife, diante do Sport.

Já para a vaga de Fagner na lateral-direita, Sylvinho tem duas opções. O volante Du Queiroz, que renovou recentemente contrato com o clube, deve ser o substituto. Outro que tem possibilidades de entrar é João Pedro, que ainda não fez sua estreia.

