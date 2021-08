Sylvinho elogia estreia de Giuliano e não garante Renato Augusto contra o Ceará

Sylvinho gostou do que viu no primeiro jogo do meia Giuliano com a camisa do Corinthians.

Primeira contratação corintiana para a temporada, o jogador atuou durante mais de 90 minutos (foi substituído já nos acréscimos) do empate em 0 a 0 no clássico entre Santos e Timão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, neste domingo (8).

– Giuliano é um atleta que está numa construção de duas semanas conosco, três meses de inatividade, mas de um atleta de lastro, pronto, de um grande nível. Não tínhamos ideia de quanto esse atleta poderia render. O jogo tem várias características e ninguém pode cravar um número (se referindo ao tempo do jogador em campo). Estávamos atentos, a partir do meio tempo, 60 minutos, 80, ele foi se sentindo bem. Com sete minutos de acréscimos, agradecemos o atleta em uma troca com Vitinho. Ele rendeu bem, boa performance – disse Sylvinho em entrevista coletiva virtual após a partida.

Giuliano e Renato Augusto são os únicos reforços do Timão em 2021 (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

E MAIS:

O treinador corintiano garante que já tinha boas expectativas com Giuliano, mas reconhece que o jogador ainda tem a evoluir.

– A gente esperava pelo lastro do jogador. Tem boa qualidade de passe no meio-campo, bastante inteligente nas ações. Óbvio que não está na plenitude, necessita de um período de tempo, mas colaborou bastante durante os 90 minutos – afirmou o técnico.

Renato Augusto

Outra aquisição recente do Corinthians, o também meio-campista, Renato Augusto não foi relacionado para o Clássico Alvinegro. Ainda que já tenha sido regularizado e esteja com o nome registrado no Boletim Informativo Diário, da CBF, o atleta não foi avaliado dentro da condição física ideal.

Há expectativa que o reforço fique à disposição contra o Ceará, no próximo domingo (15), às 16h, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Contudo, Sylvinho não garante a participação do atleta nesta partida.

– Renato é um atleta que está em um construção de pré-temporada, está se preparando. A casa conhece muito bem a parte física dele. Sabemos que pode atuar em duas ou três funções no meio-campo com muita facilidade. Todos vão acabar concorrendo. Vamos esperar a semana se construir com trabalho para tomar as decisões. Com Renato, temos conversas diárias para ver em que condições que ele está e as possibilidades de estrear – destacou o treinador.

Mesmo que Renato Augusto seja ídolo corintiano, tendo sido campeão da Recopa Sul-Americana, em 2013, e o melhor jogador da campanha vitoriosa no Brasileirão, em 2015, Sylvinho não descarta a concorrência interna.

– Todos os atletas do meio-campo concorrem, pois podem ocupar posições diferentes. Gabriel pode fazer primeiro ou meio-campista, Renato igual, Giuliano os dois lados, temos Vitinho. Cantillo vemos como primeiro volante, mas os demais atletas podem ocupar duas ou três funções no meio-campo – ressaltou o comandante corintiano.

Após o Ceará, o Corinthians ainda enfrenta Athletico-PR, Grêmio e Juventude nas últimas três rodadas do primeiro turno do Brasileirão.

E MAIS:

Veja também