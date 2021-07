Sylvinho diz que em derrota para o Fortaleza, Corinthians fez ‘pior primeiro tempo’ desde a sua chegada Treinador viu melhora na etapa final, mas insuficiente para evitar a derrota por 1 a 0, no Castelão

O Corinthians foi derrotado por 1 a 0 para o Fortaleza, neste domingo (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no que o técnico Sylvinho classificou como o ‘pior primeiro tempo do clube sob o seu comando’. O gol do Leão foi marcado aos 18 minutos de partida, em um chute de extrema felicidade do meia Robson.

– Foi o pior primeiro tempo nosso, até em nível de intensidade abaixo. No segundo tempo acredito e tenho entendimento que houve um pouco mais de equilíbrio assim como chegamos mais no gol adversário, queremos acertar o gol, nem sempre é o que ocorre, na execução nem sempre sai a perfeição – afirmou o treinador em entrevista coletiva virtual concedida depois da partida.

Após o revés, o Timão terá uma semana para se preparar em relação ao próximo compromisso, contra o Atlético-MG, no sábado (17), em Itaquera. Como este meio de semana há competições Conmebol, na qual o Time do Povo já está eliminado, restará a Sylvinho aproveitar para realizar algumas correções.

– Finalmente teremos uma semana de trabalho, primeira vez em 40, 45 dias e poucos dias, importante não somente trabalhar, mas que os atletas oxigenem, respire para seguir uma maratona de jogos, como o Brasileiro exige – destacou o comandante corintiano.

Ainda assim, o técnico do Corinthians garante que uma semana não será o suficiente para totais correções da equipe.

– Temos que ter o entendimento que uma semana em 40, 45 dias não trabalharemos todos os aspectos. É uma sequência, construção, em uma semana livre não temos que fazer 15 cosias. Futebol como seus processos têm as suas etapas, você apressa muitas delas, mas não as pula, nós entendemos que é interessante os atletas continuarem treinando nos conceitos e ideias, temos que melhorar mutias coisa.

Desde que estreou pelo Corinthians, no dia 30 de maio, Sylvinho não teve tempo livre para se preparar para o confronto seguinte, sempre o clube teve que encarar dois compromissos na mesma semana.

