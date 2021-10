Sylvinho destaca vitória e prevê disputa cada vez mais intensa no Brasileirão

O técnico Sylvinho festejou muito a vitória do Corinthians sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O motivo de tanta comemoração é pelo fato de o treinador considerar que a partir de agora cada rodada será disputada com enorme intensidade pelos times.

“Um campeonato difícil que estamos falando, entendo que vai ficar mais disputado, tenho visto muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Os jogos estão em um nível de competitividade muito alto, porque os objetivos começam a aparecer e os pontos precisam ser somados, cada um com seus objetivos”, disse o treinador corintiano, que soma 28 jogos, 10 vitórias, 11 empates e 7 derrotas.

Sylvinho também projetou o próximo compromisso do time, que será na segunda-feira, no Morumbi, diante do São Paulo, que vai contar com o técnico Rogério Ceni, contratado nesta quarta-feira.

“É um clássico muito bom, sempre muito atrativo, de rivalidade, qualidade técnica, jogo difícil. Acredito que a grandeza dos clubes é maior que qualquer jogador ou treinador, entendo que se joga nessa situação um treinador contra o outro. É bonita a história do Rogério, assim como a minha, mas as duas instituições estão acima, os grandes protagonistas são sempre os atletas e, principalmente, a camisa.”

Para o duelo clássico, Sylvinho não poderá contar com o lateral-direito Fagner, suspenso por causa do cartão amarelo. João Pedro deverá fazer sua estreia.

